Quem é Hugo Vau, o português que surfa ondas gigantes na Nazaré

Miguel Conde Coutinho Hoje às 14:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Não há mais nenhum português como Hugo Vau. Faz surf com Garrett McNamara e é um dos homens de confiança do norte-americano para enfrentar o perigo do mar da Nazaré.

Em novembro de 2013, estivemos com Hugo Vau na Nazaré, durante a época das ondas gigantes, onde conversamos sobre como é fazer parte da equipa de Garrett McNamara.

Vê-se que Hugo Vau está orgulhoso. É um homem claramente relaxado e de verbo e sorrisos fáceis, apesar do arriscado tipo de surf que pratica e de que foi pioneiro em Portugal. O tow-in surf, a modalidade em que os surfistas são puxados por motas de água para conseguirem apanhar as grandes ondas.

E se é muito o peso da responsabilidade de fazer parte da equipa de um surfista tão exigente como é McNamara, Hugo parece nunca o acusar. Aliás, o convite do norte-americano foi esclarecedor quanto às capacidades do português. "Foi o melhor reconhecimento que tive. Ser convidado pelo Garrett para surfar com ele", contou ao JN.

Chegar a este patamar não foi fácil. Vau nasceu em Lisboa há 36 anos e foi na Costa de Caparica que começou a surfar. Mas o momento da sua vida no surf aconteceu em 2003, numa viagem ao México, quando experimento o tow-in surf. Comprou equipamento e quando regressou a Portugal começou, com a ajuda de um amigo, a arriscar. "Era bastante perigoso. Estávamos sozinhos e se tivéssemos um azar, desaparecíamos lá para longe", diz, recordando os tempos em que ninguém em Portugal conhecia sequer a modalidade.

Mas o risco e a determinação compensaram. Foi vendo vídeos na Internet e evoluindo por tentativa e erro, até que ganhou uma reputação. Depois de alguns anos a fazer segurança em campeonatos de bodyboard na Nazaré, acabou por captar a atenção de McNamara. Vive agora nos Açores, onde tem uma empresa de organização de expedições marítimas, e vem para a Nazaré dois a três meses por ano, na época das ondas gigantes.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Texto originalmente publicado em novembro de 2013