Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:58 Facebook

Twitter

Partilhar

No final do dérbi de Alvalade, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, os ânimos estiveram exaltados no relvado. Rafa acabou por ser expulso.

O Sporting venceu (1-0), esta quarta-feira, o rival Benfica na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal e garantiu um lugar no Jamor. Mas no final do encontro, os ânimos exaltaram-se, com vários jogadores a serem chamados à atenção pelo árbitro Hugo Miguel.

Rafa viu o segundo cartão amarelo e acabou mesmo por ser expulso após contestar a arbitragem e aplaudir Hugo Miguel. Borja também viu cartão amarelo.

Veja o momento: