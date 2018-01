Real Madrid terá feito proposta astronómica por Messi

JN Ontem às 22:27 Facebook

Segundo o jornal espanhol "El Mundo", o Real Madrid esteve perto de bater a cláusula de rescisão de Lionel Messi, antes da contratação de Bale.

Em 2013, o Real Madrid terá estado perto de pagar a cláusula de Lionel Messi, meses antes de contratar Gareth Bale ao Tottenham. A revelação foi feita esta sexta-feira pelos jornais "Der Spiegel", da Alemanha, e "El Mundo", de Espanha.

Segundo aquelas publicações, o clube merengue estaria disposto a bater a cláusula de 250 milhões de euros que o Barcelona exigia pelo astro argentino.

O Real Madrid terá, também, oferecido um salário de 23 milhões de euros ao avançado. O jornal "Der Spiegel" vai mais longe e conta mesmo que os merengues queriam fechar negócio com Messi a bordo de um jato privado na presença não só do jogador, como também do pai do jogador, do advogado, de Florentino Pérez, o então diretor desportivo do Real Madrid e um advogado do clube.

O Real Madrid terá prometido também "exercer pressão" sobre o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, caso Messi fosse acusado de fraude fiscal.

No entanto, o clube de Madrid já desmentiu a notícia: "É uma informação que não se ajusta de maneira nenhuma à realidade, é totalmente falsa".