Relógio de 70 mil euros de Dolberg terá sido furtado por colega de equipa

Hoje às 18:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Nice abriu inquérito disciplinar. Um futebolista de 18 anos, oriundo da formação do clube, é o suspeito de ter furtado o valioso relógio do ex-atacante do Ajax.

Dez dias depois de ter sido participado o furto, ocorrido no balneário do clube da primeira liga francesa, provavelmente enquanto o jogador internacional dinamarquês Kasper Dolberg estava no treino, o jornal L'Équipe avança que a investigação interna identificou um jovem jogador da formação do clube com suspeito do roubo.

O Nice abriu procedimento disciplinar e Diaby-Fadiga foi chamado a defender-se. O jogador incorre em despedimento.

O médio, considerado um dos mais talentosos da formação do Nice, já disputou sete jogos oficiais na primeira equipa de Nice (seis no campeonato francês e um na Liga Europa).