Reveladas as palavras que Sérgio Conceição disse ao árbitro da Supertaça

Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) tomou a decisão de multar o treinador portista em 536 euros por "protestos e atitude incorreta para com a equipa de arbitragem"

Sérgio Conceição estará no banco de suplentes no jogo deste sábado, frente ao Chaves, no Estádio do Dragão, a contar para a 1.ª jornada da Liga.

O treinador do F. C. Porto foi condenado, pelo Conselho de Disciplina da FPF, a pagar uma multa de 536 euros, segundo pode ler-se no comunicado emitido esta quinta-feira por aquela entidade, com os castigos referentes ao jogo da Supertaça, entre os dragões e o Aves.

Na sequência do lance em que Herrera ficou a sangrar no rosto, Sérgio Conceição acabou expulso por palavras dirigidas ao árbitro Luís Godinho. No mapa de castigo pode ler-se que, numa primeira fase, o treinador protestou assim: "Vocês têm de marcar este tipo de faltas".

Já depois da ordem de expulsão, Conceição prosseguiu assim: "Vocês têm que ter as bolinhas no sítio c.... Isto não é nada c....".

Note-se que por não ter comparecido na entrevista rápida do final do jogo, nem tão pouco na conferência de imprensa, o treinador adjunto dos dragões, Vítor Bruno, foi condenado a pagar uma multa de 230 euros.