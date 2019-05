Rio Ave: Carlos Carvalhal é o novo treinador

Adriano Rocha Hoje às 13:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Carlos Carvalhal está de volta ao futebol português para treinar o Rio Ave. Os vila-condenses anunciaram, esta segunda-feira, o sucessor de Daniel Ramos, colocando um vídeo no Facebook com algumas das melhores alegorias do treinador nas conferências de imprensa durante a sua passagem por Inglaterra.

O técnico assinou por um ano e começa já na terça-feira a trabalhar na equipa de Vila do Conde.

Carlos Carvalhal emigrou em 2011, depois de treinar o Sporting, tendo passado pelo futebol turco (Besiktas e Istambul BB) e inglês, onde trabalhou no Sheffield Wednesday (2015 a 2017) e no Swansea, equipa que não conseguiu salvar da despromoção em 2017/18.

O treinador, de 53 anos, regressa ao ativo, depois de uma época em que não treinou nenhum clube. Começou a carreira de técnico do serviço do Sporting de Espinho, em 1998, clube onde terminou a carreira de jogador. Depois passou por Freamunde, Vizela, Aves, Leixões, que levou à final da Taça de Portugal quando a equipa militava na 2.ª Divisão B (3.ª escalaão), Vitória de Setúbal (duas vezes, garantindo a subida à Liga (2004) e conquistando a primeira edição da Taça da Liga, em 2008), Belenenses, Braga, Beira-Mar, Asteras Tripolis (Grécia)., Marítimo e Sporting.