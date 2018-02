RTP, SIC e TVI não transmitiram conferência de Jorge Jesus

Hoje às 18:00 Facebook

Os três canais acordaram não transmitir a conferência de imprensa de Jorge Jesus em reação às palavras do presidente do Sporting.

Ao contrário do que vem sendo habitual, RTP3, SIC Notícias e TVI 24 não transmitiram, em direto, a conferência de imprensa de Jorge Jesus de antevisão ao jogo com o Tondela.

Na sequência do apelo de Bruno de Carvalho ao boicote dos sportinguistas a jornais desportivos e canais de televisão, as Direções dos três canais generalistas acordaram, em reunião, não transmitirem a conferência do treinador leonino, apesar de terem estado no local, apurou o JN junto de fonte próxima do processo.

O que ficou estabelecido é que seriam recolhidas imagens e declarações de Jorge Jesus para depois serem passadas mais tarde.

Recorde-se que na Assembleia-geral de sábado, Bruno de Carvalho apelou à militância dos sportinguista no sentido de boicotarem "jornais desportivos e o Correio de Manhã" e "todos os canais televisivos, exceto a Sporting TV".

No final da AG, houve insultos e tentativas de agressões a jornalistas

Dizer ainda que já este mês os quatro canais de televisão portugueses insurgiram-se contra a restrição de acesso dos jornalistas às fontes oficiais de informação em instituições desportivas.