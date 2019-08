Rui Fonte é reforço do Sporting de Braga

Ivo Neto Hoje às 10:17 Facebook

O avançado português Rui Fonte, que jogava no Fulham de Inglaterra, está de volta ao Sporting de Braga.

O negócio, sabe o JN, foi concluído esta terça-feira, e o jogador que atuava no Fulham, em Inglaterra, regressa ao Minho, onde passará a estar à disposição do treinador Ricardo Sá Pinto, após assinar por três anos, numa transferência a custo zero.

O atacante mudou-se para Inglaterra em 2017, tendo na altura o Sporting de Braga encaixado 9,5 milhões de euros com a venda do passe. Agora, os "Guerreiros" garantem um importante reforço sem desembolsar qualquer verba, ficando o Fulham com 30% do montante encaixado pela SAD do Minho no caso de uma futura transferência.

No Braga, onde jogou nas épocas 2015/16, 2016/17 e 2017/18, o internacional português marcou 25 golos. Os bracarenses ganham assim mais uma opção para o eixo do ataque, onde Rui Fonte dará concorrência a Hassan e Paulinho.