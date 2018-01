Acusações são "uma afronta ao coração do Benfica", diz Rui Vitória

JN Hoje às 19:59, atualizado às 21:31 Facebook

Em antevisão ao encontro de quarta-feira frente ao Sporting, no Estádio da Luz, Rui Vitória garantiu que o Benfica tem argumentos para vencer a equipa de Alvalade e abordou a mais recente polémica de viciação de resultados.

"É um dérbi centenário, com duas equipas de enorme qualidade, difícil para qualquer das partes. Esperamos que sejamos nós a ganhar mas temos a noção que qualquer equipa vai ter dificuldades. É um jogo muito apetecível e esperamos que os benfiquistas saiam daqui satisfeitos. O Luisão ainda não está disponível e, quanto ao Grimaldo, logo veremos", começou por dizer o técnico dos encarnados.

Apesar da importância do duelo, Rui Vitória não considera o dérbi decisivo e afirma ainda haver muito campeonato pela frente.

"Há 19 jornadas para disputar. É um jogo importante, de importância ímpar, mas ainda falta mais do que uma volta para se jogar. Temos de estar preparados para as 19 jornadas que aí vem. Mas vamos querer vencer frente ao Sporting".

Quando questionado relativamente às suspeitas de viciação do resultado obtido diante do Rio Ave (0-1), há duas épocas, para o campeonato, o técnico dos encarnados deu um murro na mesa, considerando o caso uma "afronta" para o emblema encarnado.

"A facilidade com que se levanta a poeira e se deixa o pó a andar pelo ar sem pensar nas consequências deixa-me abismado. Ninguém pensa nas famílias dos jogadores e nos clubes envolvidos. Quando se rompe um saco de penas, não se voltam a colocar no saco. Ninguém pensa nisso. Não aceito, não admito, que se mexa com trabalho dos jogadores, o meu trabalho e de pessoas antes de mim que estiveram aqui a trabalhar de forma determinada e convicta. Não se ganham tantos títulos, não se batem recordes de ânimo leve. É mérito de muita gente. Não aceito que se coloque isso em causa de forma tão leve. Isto foi ganho com muito sacrifício, empenho e dedicação e muitas horas de trabalho".

Rui Vitória prosseguiu, afirmando mesmo que o caso é uma "afronta" ao coração do Benfica.

"Esta semana fica provado que isto já não é uma afronta ao presidente, ao assessor, ao treinador ou ao jogador. É uma afronta ao coração do Benfica. Isto é feito para nos dividir. Cabe-nos a nós perceber isto. É tocar no símbolo do Benfica e os benfiquistas não podem aceitar isto. É altura de marcar uma posição e alertar para o que se está a viver. Isto é claramente para nos dividir mas dividem-nos se quiserem", concluiu

O Benfica recebe, na quarta-feira, o Sporting a partir das 21.30 horas. O Sporting divide a liderança do campeonato em igualdade pontual com o F. C. Porto, com três pontos de vantagem em relação aos encarnados.