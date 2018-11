Rui Vitória: "Não desisto de nada por natureza. Ponto"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:53 Facebook

No final do jogo frente ao Moreirense, a terceira derrota consecutiva dos encarnados, Rui Vitória disse perceber a frustração dos adeptos e salientou que a equipa não esteve ao nível desejado.

"Percebo a frustração de quem está na bancada. Enquanto treinador quero muitas vezes que os adeptos festejem e valorizem as vitórias. Tenho de aceitar as reações das pessoas. A emoção está sempre presente no futebol. Não desisto de nada por natureza. Ponto", respondeu o treinador quando questionado acerca dos lenços brancos e dos assobios no Estádio da Luz.

Rui Vitória salientou ainda que a equipa não esteve ao nível desejado e que tem capacidade para fazer mais. "Perdemos, temos de fazer mais, temos capacidade para fazer mais, mas assumo que equipa não esteve como devia ter estado. Entrámos a fazer golo mas depois deixámos o adversário jogar à vontade. O que interessa é assumir que não estivemos ao nível que devemos e podemos estar e ponto final", disse o treinador.

"Na segunda parte estivemos sempre à procura do golo, o Moreirense fechou-se junto à área, mas dizer que não aproveitámos oportunidades não vale a pena. Não estivemos como queremos, nessa altura os jogadores não trabalharam com a clarividência necessária, mas temos de assumir que não foi um dia positivo para nós, nem de perto nem de longe. Poucas intervenções posso fazer", concluiu Rui Vitória.