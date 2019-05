Sara Carbonero divulga imagem ao lado de Casillas

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:40, atualizado às 21:35 Facebook

Sara Carbonero, mulher de Iker Casillas, partilhou nas redes sociais uma foto ao lado do marido no hospital. O guardião foi internado esta quarta-feira após ter sofrido um enfarte agudo do miocárdio.

"Tudo não passou de um susto, felizmente. Muito obrigado por todas as demonstrações de carinho e preocupação. Como me dizia hoje uma grande amiga, a vida tem por vezes essa estranha maneira de recordar-nos que devemos celebrar cada momento", escreveu a mulher do guarda-redes espanhol.

Esta quarta-feira, Iker Casillas foi internado de urgência no Hospital CUF Porto devido a um problema cardíaco. O F. C. Porto esclareceu que o guarda-redes espanhol sofreu um enfarte agudo do miocárdio e estava "bem, estável e com o problema cardíaco resolvido".

Ao longo do dia, muitas formas as mensagens de solidariedade para com o guarda-redes. Amigos, colegas de profissão e clubes não deixaram de desejar rápidas melhoras ao guardião espanhol. São exemplos Cristiano Ronaldo, Figo, David Beckham, assim como Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica.