Ronaldo do outro Mundo garante nova final europeia a Portugal

Ontem às 21:39 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção portuguesa está nas meias finais da final four da Liga das Nações após derrotar a Suíça, por 3-1, com um hat-trick de Cristiano Ronaldo.

Foi uma noite em cheio para o craque português, que concretizou aos 25, aos 88 e 90 minutos!

A eliminatória só se resolveu, portanto, no fim depois de um jogo difícil para Portugal. Na primeira parte, as oportunidades de golo dividiram-se. Antes do primeiro golo, concretizado num soberbo livre direto, Ronaldo teve uma boa chance mas a bola saiu ao lado. Já do lado suíço, a primeira chance chegou logo aos três minutos, por Shaqiri, que permitiu uma boa defesa a Rui Patrício. Perto do intervalo, Seferovic atirou à barra e, pouco depois, João Félix esteve também muito perto de marcar.

Depois do descanso, Ronaldo atirou de pé esquerdo novamente ao lado. Aos 55 minutos, instalou-se a polémica: Bernardo foi derrubado, o árbitro assinalou penalti a favor de Portugal mas, no início do lance, os suíços tinham também reclamado uma grande penalidade. Aconselhado pelo VAR o juiz foi ver as imagens e decidiu-se pelo castigo máximo para a Suíça. Com o 1-1 no marcador, Cristiano Ronaldo acabou por tirar dois golos da cartola nos últimos instantes: com o pé direito, marcou aos 88 após passe de Bernardo, e depois, num lance individual, fez o 3-1. Fenomenal encontro.