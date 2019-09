Silas vai ser o treinador do Sporting

Luís Mota Hoje às 11:58 Facebook

Treinador sucede a Leonel Pontes, mas o anúncio oficial nunca será feito antes do jogo desta noite entre os leões e o Rio Ave, a contar para a fase de grupos da Taça da Liga.

Silas é o treinador escolhido pelo presidente do Sporting para suceder a Leonel Pontes, mas o anúncio oficial nunca será feito antes do jogo desta noite, marcado para as 20 horas, entre os leões e o Rio Ave, a contar para a Taça da Liga.

O técnico do Belenenses, de 43 anos, reúne o perfil traçado pela SAD liderada por Frederico Varandas e deve estrear-se no comando técnico da equipa na segunda-feira, na deslocação dos leões ao terreno do Desportivo das Aves.

Inicialmente, os responsáveis do Sporting queriam que o novo treinador se estreasse depois do jogo da Liga Europa e começasse a orientar a equipa na paragem do campeonato, por causa dos compromissos das seleções, mas acabaram por antecipar o plano traçado face à necessidade de estancar os maus resultados, pois a equipa leonina perdeu o último jogo da Liga, na receção ao Famalicão.