Sporting: 20 notáveis anunciam subscrição de obrigações do clube

Das palavras aos atos. Vinte "notáveis" do Sporting, que já tinham apelado aos sócios e simpatizantes para aderirem à subscrição do empréstimo obrigacionista, anunciaram, em comunicado, o investimento neste produto financeiro lançado pelos leões.

Reforçando o apelo à participação dos sportinguistas, pois "o Sporting precisa de todos", os notáveis enumeram num manifesto as cinco razões que os levam a participar nesta emissão obrigacionista da SAD.

Desde logo para permitir o refinanciamento da dívida, nomeadamente o pagamento do anterior empréstimo, de 30 milhões, previsto para o dia 26, vital para a estabilidade do clube. Lembram que a operação tem uma taxa de juro muito atrativa - Sporting paga 0,5% acima da última emissão de um clube grande -, justificam a confiança no investimento com os resultados positivos da SAD no último trimestre e as perspetivas de novos lucros no seguinte.

Por último, sublinham que o Sporting está no caminho certo para vencer, destacando a presença da equipa de futebol em todas as frentes e a forte aposta na estrutura, designadamente no "scouting" e na formação.

Os 20 notáveis que avançaram para a compra das obrigações da Sporting SAD 2018/2021 são os seguintes: José Roquette, Filipe Soares Franco, Tomás Froes, Francisco Soares dos Santos, João Viegas Soares, Paulo Paiva dos Santos, Agostinho Abade, Carlos Barbosa da Cruz, Paulo Abreu, Miguel Salema Garção, Tito Fontes, Nuno Fernandes Thomaz, Aureliano Neves, João Torres, Ernesto Ferreira da Silva, Júlio Rendeiro, General Vasco Rocha Vieira, Jaime Ayash, Filipe de Bottom e Rui Garção.