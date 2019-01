Sporting cortou avença a ex-árbitro Pedro Henriques

Hoje às 13:18 Facebook

Depois da eliminação do Sporting de Braga da taça da Liga, em jogo contra o Sporting, o presidente do clube, António Salvador, lançou uma acusação ao ex-árbitro e comentador da Sport TV Pedro Henriques, garantindo que este recebia uma avença do clube da Alvalade. O pagamento existia e foi agora cortado pelos leões.

"No final do jogo ouvi um ex-árbitro a comentar na SportTV que há falta do Dyego Sousa sobre o Acuña. Esse ex-árbitro é um avençado do Sporting. Como é que é possível um comentador analisar um lance daqueles e dizer que é falta clara. É inacreditável o que se passa no futebol português", acusou Salvador.

Segundo o que o JN conseguiu apurar, a direção de Bruno de Carvalho começou a pagar uma avença a Pedro Henriques, situação herdada pela direção de Frederico Varandas. No entanto, esse pagamento ao comentador foi agora cortado.