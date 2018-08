Sporting dá cambalhota no marcador e vence Moreirense

JN Hoje às 20:53 Facebook

O Sporting venceu o Moreirense, por 1-3, em Moreira de Cónegos, depois de ter estado em desvantagem.

José Peseiro, que regressou oficialmente ao banco do Sporting em jogos a contar para o campeonato português, apenas trocou um jogador em relação ao jogo frente ao Empoli, com Petrovic a ocupar o lugar de Misic.



O Moreirense entrou mais forte e colocou-se em vantagem logo aos seis minutos, por intermédio de Heriberto Tavares. Jogada de envolvimento do Moreirense pela direita, cruzamento largo de João Aurélio a atravessar toda a área e o avançado Heriberto, nas costas de Ristovski a bater Salin.



A resposta dos leões surgiu dez minutos depois, aos 16, com Bruno Fernandes a restabelecer a igualdade após um cruzamento de Ristovski. A "cambalhota" no marcador surgiu aos 74 minutos. Heriberto derrubou Jovane Cabral na área e o árbitro apontou para o castigo máximo. Bas Dost não desperdiçou e colocou o Sporting na frente.



Já nos descontos, o avançado holandês com um belo golo, bisou e fechou a contagem.



Com os três pontos conquistados, em Moreira de Cónegos, o Sporting junta-se no topo da classificação ao campeão FC Porto e a Benfica, Vitória de Setúbal, Marítimo, Feirense e Belenenses, que também iniciaram o campeonato a ganhar