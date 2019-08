Sporting e agente de Bas Dost chegam a acordo

Ontem às 23:54 Facebook

A SAD verde e branca resolveu a questão que estava pendente com o agente Gunther Neuhas e o ponta de lança holandês fica com via aberta para rumar ao Eintracht Frankfurt, da Bundesliga.

Depois de vários dias de indefinição, por causa de uma verba não contratualizada que o agente FIFA reclamava ao Sporting, Bas Dost tem, finalmente, luz verde para rumar à Alemanha - o que pode acontecer já este sábado - para fazer exames médicos e assinar com o Eintracht Frankfurt.

Apesar de os valores do negócio ainda não terem sido tornados públicos, a transferência deve render, no imediato, 7,5 milhões de euros aos cofres leoninos, verba que poderá chegar até aos 15 milhões, sendo o restante pago de forma faseada pelo emblema germânico.

Bas Dost chegou a treinar, esta sexta-feira, com o plantel leonino, num dia em que um dirigente do Eintracht chegou a dizer que o atleta estava "desesperado" para resolver a situação e definir o futuro.