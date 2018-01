JN Ontem às 23:02, atualizado hoje às 00:14 Facebook

O Sporting venceu o F. C. Porto nas grandes penalidades, depois do empate no tempo regulamentar, e está na final da Taça da Liga.

Bas Dost, Bruno Fernandes, Mathieu e Bryan Ruiz marcaram pelos leões. Alex Telles, Marcano e Waris marcaram pelos azuis e brancos.

No sentido inverso, Rui Patrício defendeu os remates de Herrera e Aboubakar. Brahimi acertou no poste. Casillas também defendeu duas grandes penalidades: levou a melhor sobre Coates e William Carvalho.

Os leões disputam a final, no sábado, às 20. 45 horas, frente ao V. Setúbal.

Empate a zero no tempo regulamentar

Com três novidades no onze - Casillas regressou à baliza e Sérgio Oliveira e Soares jogaram de início - o F. C. Porto deu o primeiro sinal de perigo aos 14 minutos. Sérgio Oliveira, de fora da área, tentou a sorte mas o remate saiu por cima.

Soares, aos 37 minutos e após uma boa assistência de Sérgio Oliveira, inaugurou o marcador mas o golo foi invalidado pelo videoárbitro, por fora de jogo do avançado. Ainda na primeira parte, Danilo e Gelson Martins lesionaram-se e foram obrigados a abandonar a partida, dando lugar a Óliver e Battaglia, respetivamente.

Na segunda parte, Coates teve a melhor oportunidade do encontro para inaugurar o marcador. Na sequência de um cruzamento de Fábio Coentrão, o central cabeceou mas viu o poste negar-lhe o golo. Como resposta, Aboubakar tentou surpreender Rui Patrício, que estava adiantado no terreno, mas valeu a atenção do guardião luso a negar o golo ao camaronês.

O tempo regulamentar terminou sem golos e a decisão seguiu para as grandes penalidades.