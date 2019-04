Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting venceu (1-0), esta quarta-feira, o Benfica em Alvalade na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Bruno Fernandes foi o autor do golo que garantiu aos leões um lugar no Jamor. Gabriel saiu lesionado ainda na primeira parte. No Jamor, os leões defrontam o F. C. Porto, a 25 de maio.

Veja o golo e os casos: