Sporting: Leonel Pontes sucede a Keizer de forma interina

O pedido de demissão de Keizer veio facilitar a decisão de Frederico Varandas, que já equacionava afastar o holandês, e o sucessor está dentro do Sporting. Leonel Pontes, o responsável pela equipa de Sub-23, vai assumir o comando de forma interina e já orienta o treino de amanhã.

Leonel Pontes, de 47 anos, regressou este ano ao clube de Alvalade. Esteve ao serviço dos leões na formação e passou a adjunto da equipa principal quando Paulo Bento assumiu o comando técnico. Substituiu interinamente Paulo Bento quando este deixou o Sporting, em novembro de 2009, fazendo um jogo - empate em Vila do Conde, com o Rio Ave. Posteriormente, acompanhou Paulo Bento quando este assumiu o comando da seleção portuguesa. Estreou-se a solo no Marítimo, na Liga de 2014/15, e, após experiências no estrangeiro, voltou ao Sporting este verão, para assumir o comando dos Sub-23, que competem na Liga Revelação em 2019/20.