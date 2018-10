Sporting vence Boavista com bis de Nani

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:54 Facebook

Twitter

O Sporting venceu (3-0), este domingo, o Boavista em jogo da oitava jornada da Liga. Nani bisou e esteve em destaque. Bruno Fernandes também fez o gosto ao pé.

Os axadrezados entraram bem no encontro e deram o primeiro sinal de perigo logo aos cinco minutos. Mateus, com um remate colocado, viu o poste negar-lhe o golo. O Sporting foi crescendo no encontro e tomou as rédeas do jogo, chegando ao golos aos 31 minutos. Após um centro de Fredy Montero, Nani cabeceou com precisão para o fundo das redes contrárias, somando o quarto tento na Liga.

Em vantagem, os leões continuavam a controlar e o encontro e Bruno Fernandes, de livre, viu a trave negar-lhe o golo aos 57 minutos. Mas pouco depois, o médio acabaria mesmo por festejar. Após um centro atrasado de Diaby, o camisola oito, com um remate certeiro à entrada da área, marcou um grande golo. Estava feito a 2-0.

Apenas dois minutos depois, Nani voltou a marcar. Nani aproveitou um ressalto e fuzilou a baliza do Boavista, selando a vitória leonina.

Com 16 pontos, o Sporting mantém-se no quinto lugar, com 16 pontos, e colocou-se a um do Rio Ave e do Benfica, que foi derrotado no sábado pelo Belenenses (2-0).