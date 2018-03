Telma Monteiro conquista ouro na Rússia

Hoje às 15:14 Facebook

Twitter

A judoca portuguesa Telma Monteiro conquistou a medalha de ouro, este sábado, no primeiro dia do Grand Slam de Ecaterimburgo 2018, na Rússia, que decorre até domingo. A competição realiza-se no Sports Palace de Ekaterinburg, com a presença de 251 Atletas (152 masculinos e 99 femininas) em representação de 34 Países, ao longo dos dois dias.

Telma Monteiro (-57 kg) estreou-se contra a vice-vampeã mundial Enkhriilen Lkhagvatogoo, da Mongólia, com um waza-ari. em período de "ponto de ouro". Nos quartos-de-final, o confronto com a russa Daria Mezhetskaia (n.º 17 mundial) voltou a ser equilibrado e resolvido com um waza-ari da olímpica portuguesa em "ponto de ouro".

Telma encontrou a japonesa Momo Tamaoki (que tinha acabado de derrotar a n. º1 do ranking mundial) na semifinal. O resultado voltou a ser favorável para a atleta lusa, com um waza-ari sem resposta da nipónica.

Na grande final da competição, Telma somou dois waza-ari, o que lhe valeu o ippon perante Chen-Ling Lien, de Taipei. Com este resultado, Telma Monteiro conquista a Medalha de Ouro do Grand Slam de Ekaterinburg 2018.