VAR admite erro no penálti do Portimonense - F. C. Porto

Vasco Santos, VAR do encontro entre o Portimonense e o F. C. Porto, da quinta jornada da Liga, explicou esta quarta-feira a decisão tomada em relação à grande penalidade favorável aos dragões, que resultou no primeiro golo da equipa azul e branca.

O árbitro afirmou que errou na decisão, considerando que a bola bate no peito e não no braço de Jadson.

"Analisando novamente o lance de uma forma mais tranquila, sem a pressão de ter de decidir, verifica-se efetivamente que a bola apenas bateu no peito, de uma forma clara", começou por dizer em declarações disponibilizadas à comunicação social, explicando o que o levou a tomar a decisão.

"No momento em que o árbitro apitou fiquei com a sensação que tinha havido uma situação para penálti. O árbitro assinalou, fui analisar várias câmaras, a maior parte das câmaras deram-me a indicação de que a decisão do árbitro tinha sido a correta. Mas, depois de uma análise mais cuidada de várias câmaras, é apresentada uma câmara do lado oposto e aí suscitou-me algumas dúvidas se a bola tinha batido no peito ou no braço. Pareceu-me que ela tinha batido no braço esquerdo, entre o braço e o peito e como não tive certezas de que a decisão do árbitro estivesse errada - conforme diz o protocolo - decidi não intervir", concluiu.

O F. C. Porto venceu (3-2) o Portimonense em Portimão na quinta jornada da Liga. A equipa de Sérgio Conceição esteve a ganhar por 2-0, graças aos golos de Alex Telles, de grande penalidade, e Zé Luís. Na segunda parte, Dener e Koki Anzai marcaram pela equipa de Portimão. Alex Telles foi expulso nos descontos e Marcano, aos 90+8, marcou o golo da vitória azul e branca.