Varandas e a final da Taça: "Peço que apareça um árbitro com coragem"

Após o final do jogo com o F. C. porto no Dragão, que os azuis e brancos venceram por 2-1, Frederico Varandas, presidente do Sporting, deixou um apelo.

A oitava expulsão de um jogador do Sporting nesta edição da Liga - Borja viu cartão vermelho ainda na primeira parte e está fora da final da Taça de Portugal - levou Frederico Varandas, presidente dos leões, a mostrar-se crítico perante as arbitragens após o jogo como F. C. Porto.

"Agora que a Liga terminou, gostaria de apelar às instituições para não irem de férias, porque temos um jogo muito importante na próxima semana que é a final da Taça de Portugal. Peço que apareça um árbitro com coragem", começou por dizer o líder dos leões, abordando com ironia a expulsão de Borja.

"Nunca me desculpei com as arbitragens, não o vou fazer hoje. Mas é importante fazer uma análise e reparar que o Sporting tem um presidente que incita a violência, um treinador que incita à violência e uma equipa muita agressiva. Oito expulsões em 34 jornadas, é resultado da violência que existe neste clube, Um dos nossos rivais viu hoje um jogador a ser expulso pela primeira vez", continuou, deixando um apelo.

"O Sporting quando fala fala para que haja melhor futebol. Até cerca da 28.ª jornada, existiu uma arbitragem boa e sem grandes casos. Mas, a partir daí, para mim começa a faltar coragem. E estou a falar de lances que nem estão relacionados com o Sporting. E isso mancha o futebol português. Apelo que apareça um árbitro com coragem. Coerência e coragem. O Sporting precisa de uma melhor arbitragem. Eu entendo, também cheguei há pouco a uma casa e ainda a estou a arrumar. Peço que o conselho de arbitragem tenha coragem de arrumar a casa", concluiu.