Varandas garante que por 62 milhões de euros Bruno Fernandes "não sai"

Frederico Varandas assegurou, esta segunda-feira, que o capitão do Sporting, Bruno Fernandes, não sairá pelos valores que têm surgido na imprensa nas notícias sobre as negociações com o Manchester United.

"Não sei se há muitos ou se há poucos [interessados em Bruno Fernandes)], o que sei é que muito se tem falado de valores. O que tem vindo na imprensa são 55... 62 milhões de euros. Por esses valores não sai de certeza", assegurou o líder leonino, em declarações à RTP, no aeroporto de Lisboa.

Varandas aproveitou a ocasião para sossegar os adeptos leoninos, que temem a partida daqueles que muitos consideram ser o melhor jogador da equipa. "Se o Bruno Fernandes sair virão jogadores com qualidade para continuar a luta", prometeu, recusando-se, depois, a confirmar se Thiago Almada é um desses "jogadores com qualidade". "O Bruno ainda nem sequer saiu", devolveu sem aprofundar o tema.

Relativamente à preparação do Sporting para a nova temporada, o presidente leonino afirmou: "Estamos a trabalhar para fazer melhor do que no ano passado. Sim, tenho gostado. Faz parte do crescimento da equipa, mas ainda estamos no mercado. Estamos ainda a refazer o nosso grupo e vamos estar preparados. Infelizmente estamos sempre sujeitos a haver entradas e saídas até ao último dia de mercado".