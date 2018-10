Vieira apanhado em conversa para transferir Rui Vitória

Ontem às 23:22 Facebook

Luís Filipe Vieira terá tentado transferir o treinador Rui Vitória para um clube de Inglaterra durante o ano passado. Esta informação consta de uma conversa entre o presidente do Benfica e o empresário César Boaventura que, na noite desta segunda-feira, foi divulgada num vídeo do Youtube.

O empresário confirmou entretanto a veracidade da conversa, através de uma publicação no Facebook.

Na mesma conversa são mencionados os nomes do Watford, Marco Silva e do Everton, clube para o qual Vieira e Boaventura estariam a pensar transferir Rui Vitória e, em contrapartida, tentar contratar o português. Vieira terá dito ao empresário que não se poderia passar a ideia de que sabia alguma coisa do assunto.

A conversa terá decorrido no final do ano passado, pouco antes de Marco Silva ter deixado o Watford, e o presidente do Benfica chega mesmo a equacionar baixar a cláusula de Rui Vitória de 15 para 10 milhões de euros de forma a que o negócio pudesse avançar.

"Conversa totalmente descontextualizada"

Fonte oficial do Benfica disse ao JN que "a conversa está totalmente descontextualizada e existe numa altura em que surge uma hipotética proposta para a compra de Rui Vitória".