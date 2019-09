Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:28 Facebook

Vietto, autor do golo do Sporting na derrota (2-1) frente ao Famalicão, foi substituído aos 64 minutos e não escondeu o descontentamento. A decisão de Leonel Pontes não agradou ao argentino nem aos adeptos presentes em Alvalade, que contestaram com assobios.

Veja o momento:

O Famalicão venceu (2-1), esta segunda-feira, o Sporting em Alvalade na sexta jornada da Liga. Os leões chegaram à vantagem na primeira parte, por Vietto. Na segunda metade, os minhotos conseguiram a reviravolta graças aos tentos de Lameiras e Coates, na própria baliza.