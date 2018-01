Ontem às 22:39 Facebook

O Vitória de Setúbal venceu a Oliveirense (2-0) no primeiro jogo da "final four" da Taça da Liga, em Braga. Os sadinos ficam agora à espera do encontro de quarta-feira entre Sporting e F.C. Porto para saberem qual o adversário que vão defrontar na final.

Os sadinos chegaram ao intervalo já em vantagem, depois de um golo de Gonçalo Paciência, aos 27 minutos, tendo Allef, já no segundo minuto de descontos (90+2), confirmado o triunfo.

Os sadinos marcam presença na final da Taça da Liga pela segunda vez, tendo sido os vencedores da primeira edição da competição, em 2007/08.

O Vitória de Setúbal era favorito perante uma equipa da II Liga, mas a verdade é que a turma orientada por Pedro Miguel foi em quase tudo superior à de José Couceiro, tendo falhado um penálti aos 30 minutos, por Diogo Valente, já depois de duas bolas aos postes da baliza sadina.

Os papéis teóricos inverteram-se e foi a Oliveirense a assumir o jogo e a fazer uma bela exibição, mas foi infeliz e ineficaz, contando ainda com a grande prestação do guarda-redes adversário, Pedro Trigueira.