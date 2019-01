Zidane saiu do Real Madrid porque queria segurar Cristiano Ronaldo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:38 Facebook

Ramon Calderón, antigo presidente do Real Madrid, revelou o motivo que levou Zidane a abandonar o comando técnico do Real Madrid em maio.

Em entrevista ao site desportivo "Bleacher Report", o antigo presidente do Real Madrid (2006 a 2009) garantiu que Zinedine Zidane decidiu abandonar o cargo no Real Madrid após um desentendimento com Florentino Pérez em relação a Cristiano Ronaldo.

"O presidente [Florentino Pérez] fez exatamente o oposto do que o Zidane tinha pedido: segurar o Ronaldo e transferir o Bale, para além de outras contratações. Não teve os desejos satisfeitos e por isso decidiu sair. E tomou a decisão certa", afirmou, considerando haver falta de liderança no balneário merengue.

Cristiano era um líder. O mundo inteiro sabe o tipo de profissional que ele é

"Há falta de liderança no balneário do Real Madrid. Cristiano era um líder. O mundo inteiro sabe o tipo de profissional que ele é. É um modelo para os seus companheiros. Compete em cada sessão de treino, em cada jogo. Foi isto que a equipa perdeu com a saída de Ronaldo. Não eram só os 50 golos por época que ele marcava, mas também a liderança. Ele ajudava os companheiros. Encorajava-os a jogar melhor, a treinar mais", disse à mesma publicação.

Cristiano Ronaldo acabou por assinar pela Juventus, no verão, numa transferência que custou 100 milhões de euros.