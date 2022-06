Internacional argelino morre em acidente de viação

JN/Agências Hoje às 22:33 Facebook

Billel Benhammouda, internacional argelino de 24 anos, faleceu vítima de um violento acidente de viação, que deixou o veículo no qual seguia praticamente destruído.

O jogador do USM Alger, que era uma das principais figuras do campeonato nacional argelino, regressava a casa depois de ter representado a seleção nacional no Torneio das Quatro Nações, numa partida diante do Congo na qual até fez um dos golos da vitória (3-0).

O avançado seguia na autoestrada entre Douaouda e Tipaza, acompanhado de um amigo, tendo-se despistado e embatido com violência num poste. O veículo incendiou-se e ambos perderam a vida.