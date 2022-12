Invasão ao Obelisco e tumultos nas ruas: loucura em Buenos Aires na festa do Mundial

JN Hoje às 00:17 Facebook

Adeptos tentaram entrar no interior do monumento, mas a Polícia e os bombeiros não permitem.

As comemorações do título mundial da Argentina estão a ser marcadas por incidentes na cidade de Buenos Aires. Várias pessoas descobriram uma entrada de acesso ao interior do Obelisco, emblemático monumento situado na Praça da República, e subiram pelo interior até ao topo da estrutura, que mede 67,5 metros de altura, para colocar bandeiras nas janelas.

Perante o perigo que muitos adeptos podiam correr, a Polícia e os bombeiros fizeram um perímetro de segurança na base do monumento para impedir que mais pessoas pudessem escalar até ao cimo do Obelisco. A medida de precaução provocou um tumulto com muitas pessoas a atirarem pedras contra as forças policiais, obrigadas a responder com balas de borracha.

Polícia sela a entrada do Obelisco Foto: DR

De acordo com vários relatos, os distúrbios intensificaram-se quando os bombeiros tentaram fazer descer um homem pendurado numa das janelas.

Nas redes sociais há várias imagens a mostrar a cidade de Buenos Aires vandalizada por causa dos festejos. Um homem, por exemplo, arrasta um semáforo numa rua cheia de lixo. De acordo com vários órgãos de comunicação social argentina, cerca de quatro milhões de pessoas estiveram nas ruas da capital para saudar a seleção campeã do Mundo. As manifestações ultrapassaram os limites do razoável e levaram os jogadores a terem de abandonar um autocarro, que iria circular pelas ruas da cidade, para saudarem a multidão através de helicópteros.