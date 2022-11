Irão ameaça prender e torturar famílias dos jogadores caso "não se comportem"

Protesto dos jogadores do Irão, que se recusaram a cantar o hino no jogo diante da Inglaterra, levou os Guardas da Revolução a fazer ameaças aos atletas se "não se comportassem".

O regime iraniano tem sido alvo de um protesto de dimensão inédita há mais de dois meses, após a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, a 16 de setembro, três dias após ter sido detida por ter infringido o estrito código sobre o uso de vestuário feminino previsto nas leis da República islâmica, em particular o uso do véu. Com o início do Mundial2022, e naturalmente com as questões políticas na ordem do dia e no pensamento dos atletas, os jogadores iranianos decidiram mostrar-se solidários com os milhares de protestantes e surpreenderam no arranque da fase de grupos quando, diante da Inglaterra, se recusaram a cantar o hino. A atitude, por muitos considerada corajosa, correu mundo mas, sabe-se agora, que o protesto da seleção terá levado a ameaças e medo de represálias, principalmente depois da mudança de atitude dos atletas na segunda jornada, diante do País de Gales.

No triunfo (0-2) diante do País de Gales, a seleção de Carlos Queiroz não só cantou o hino como festejou os dois golos de Taremi, jogador do F. C. Porto, atitude bem diferente daquela que tiveram diante da equipa inglesa. Segundo disse a CNN um responsável envolvido na segurança dos jogos, as famílias dos jogadores e equipa técnica do Irão foram ameaçadas caso os atletas "não se comportassem". A mesma fonte garante mesmo que, depois do jogo com a Inglaterra, os atletas foram chamados para uma reunião com membros dos Guardas da Revolução, a poderosa força de elite próxima do supremo líder, o ayatollah Ali Khamenei, na qual lhes foi dito que as famílias iram ser presas e torturadas caso os jogadores continuassem a associar-se a qualquer forma de protesto. O selecionador português Carlos Queiroz também se reuniu separadamente com os oficiais dos Guardas da Revolução, depois das ameaças.

PUB

Promessa de prendas e atores nas bancadas

Antes do arranque do Mundial2022, avança ainda a CNN, o regime teria prometido oferecer "presentes e carros" mas, depois da "humilhação" no jogo com a Inglaterra, mudaram de estratégia. "No jogo contra Gales, enviou centenas de adeptos falsos para criar a ideia de apoio. Para o próximo jogo, contra os EUA, o regime está a planear aumentar significativamente o número de atores para os milhares", adiantou ainda o responsável que falou com o canal de notícias norte-americano.

O Irão defronta, a partir das 18 horas, os EUA em jogo decisivo para garantir um lugar nos oitavos de final.