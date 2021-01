Iuri e Ricardo Horta quebram o gelo na pedreira

João Faria Ontem às 23:23 Facebook

Alas braguistas decidem jogo ao frio. Milson ameniza desaire da equipa insular, que ainda procurou o empate

Com apenas um grau positivo na pedreira, a noite gelada devolveu o Sporting de Braga aos triunfos, após ter levado a melhor frente a um Marítimo que vinha de sequência de jogos positivos, mas que não foi capaz de pontuar.

O Braga aproveitou assim a circunstância inesperada de abrir a 13.ª jornada da Liga, para, de uma penada, aproximar-se dos três grandes, que só jogam hoje.

Paulinho, com uma lesão muscular sofrida no último jogo, mas que não tinha sido divulgada, foi o grande ausente no Braga, destacando-se ainda o regresso de Bruno Viana e de David Carmo, este como suplente utilizado, dupla que falhara os dois últimos encontros por estar doente com covid-19.

No Marítimo, sem Rodrigo Pinho (lesionado) foi Tamuzo a render o goleador da equipa insular. Joel Tagueu teve o primeiro lance de perigo, mas a jogada que contrariou o domínio inicial do Braga. Após a meia hora, os arsenalistas desfizeram o nulo. Esgaio trabalhou bem pelo lado direito e serviu na perfeição Iuri Medeiros que, com um remate de primeira, inaugurou o marcador.

Com o jogo indefinido, a meio do segundo tempo Ricardo Horta fez o 2-0. Abel Ruiz lançou, com um passe para as costas da defesa, o ala que, na cara de Amir , foi letal.

Mas o que parecia certo - a vitória do Braga - foi colocado em causa na reta final do jogo. Saído do banco, Milson, após passe de Correa, reduziu para 1-2. O Marítimo ainda tentou o empate, mas o Braga segurou os três pontos.