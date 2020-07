Iuri Medeiros chega ao S. C. Braga por empréstimo

JN Hoje às 16:36 Facebook

O extremo português Iuri Medeiros é o mais recente reforço do S. C. Braga, chegando por empréstimo, com opção de compra, dos alemães do Nuremberga, avançaram esta terça-feira os minhotos.

Iuri Medeiros fez a formação no Sporting, contando nos seniores com passagens pelo Arouca, Moreirense, Boavista, pelos italianos do Génova e pelos polacos do Legia Varsóvia.

O extremo esquerdino, de 26 anos, foi internacional nas diversas seleções jovens portuguesas (57 internacionalizações e 6 golos).

O S. C. Braga deu a conheceu a contratação através de um vídeo partilhado nas redes sociais do clube.