Ivo Vieira de saída do comando do Gil Vicente

Treinador não resistiu à sequência de maus resultados da equipa de Barcelos e já não estará no banco na receção de sexta-feira ao Portimonense.

Fim de linha para Ivo Vieira no comando do Gil Vicente, com o técnico de 46 anos, que tinha sido contratado no início da época para suceder a Ricardo Soares a não resistir à mais recente série de maus resultados dos galos.

A equipa barcelense não conseguiu vencer nos últimos cinco jogos para a Liga, sendo que os últimos quatro foram derrotas, deixando-a no 15.º lugar da classificação com apenas nove pontos somados em 11 jornadas.

Na última partida, em casa, na derrota frente ao Sporting de Braga (1-0), os adeptos mostraram a sua insatisfação com o desempenho da equipa, mostrando lenços brancos ao treinador.

No final desse jogo, o técnico considerou essa manifestação dos adeptos "normal", dizendo que "quando não se ganha o treinador está sempre em causa".

A saída de Ivo Vieira do comando do Gil Vicente dá-se a dois dias da equipa voltar a competir, na receção frente ao Portimonense, na sexta-feira.