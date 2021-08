Ivo Vieira: "Saímos com a sensação que podíamos ter feito mais"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:01 Facebook

No rescaldo do empate diante do Sporting, o treinador do Famalicão elogiou a exibição da equipa minhota, que somou o primeiro ponto do campeonato.

"Todos nós queremos ganhar e saíamos com o sentimento de que podíamos fazer mais. Defrontámos um adversário muito forte, num grande momento, com grande variabilidade no jogo. Conseguimos anular a espaços, houve oportunidades para ambas as partes. É o primeiro ponto conquistado, poderá ser o início de uma caminhada. Agradeço aos adeptos, sabemos do nosso passado recente, mas temos a certeza do que pode ser o nosso futuro. Foi o resultado que se conseguiu", começou por dizer Ivo Vieira, sublinhando que ficou satisfeito com a exibição da equipa.

"Tivemos duas estreias, jogadores que pouco treinos, vamo-nos recompondo aos poucos. Sabíamos que precisávamos de reforços, os jogadores deram uma resposta fantástica a esse nível, mas temos de perceber que só teremos sucesso se jogarmos sempre assim. Se facilitarmos contra os adversários ditos não grandes, estamos mais perto de não ganhar. Hoje demos um sinal do que queremos para o futuro. Fiquei satisfeito com a equipa. O Pickel e o Marcos Paulo acrescentaram, conseguimos um resultado razoável, mas todos são importantes para o processo", concluiu.

Famalicão e Sporting empataram (1-1), este sábado, em Famalicão, na quarta jornada da Liga. Nuno Mendes, na própria baliza, e João Palhinha marcaram os golos. Com este resultado, o Sporting junta-se a F. C. Porto e Estoril Praia na liderança do campeonato, com 10 pontos, todos ao alcance de Benfica, que soma nove e recebe o Tondela no domingo, enquanto o Famalicão somou o primeiro ponto na competição e deixou provisoriamente o 18.º e último lugar, subindo ao 16.º posto, com um ponto, tal como Belenenses SAD e Santa Clara, que tem menos um jogo.