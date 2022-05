Já se conhece a convocatória final de Portugal para o Europeu sub-17

JN/Agências Hoje às 19:49 Facebook

O defesa Tomás Marques, o médio Afonso Duarte e os avançados Gustavo Varela e João Rego ficaram fora da convocatória final da seleção portuguesa de sub-17 para o Campeonato da Europa, em Israel.

O selecionador José Lima optou inicialmente por efetuar uma pré-convocatória com 24 futebolistas durante a primeira fase da preparação, na Cidade do Futebol, em Oeiras, mas teria de 'cortar' quatro nomes da lista, que apenas pode apresentar 20 elementos.

Desta forma, Tomás Marques e Afonso Duarte, ambos do Sporting de Braga, e Gustavo Varela e João Rego, que representam o Benfica, acabaram por ser os preteridos para o torneio continental, que irá decorrer entre os dias 16 de maio a 01 de junho, em Israel.

A equipa das 'quinas', que integra o Grupo D, vai defrontar a Escócia (17 de maio), a Suécia (20), e a Dinamarca (23), durante a fase de grupos do Europeu da categoria, no qual as 16 seleções participantes estão divididas em quatro grupos e os dois primeiros de cada um qualificam-se para os quartos de final, que se disputam a 25 e 26 de maio.

Convocatória final:

Guarda-redes: Diogo Fernandes (F. C. Porto) e Francisco Silva (Sporting);

Defesas: Diogo Monteiro (Servette FC), João Muniz (Sporting), João Conceição (Benfica), Leonardo Barroso (Sporting), Luís Gomes (F. C. Porto) e Martim Fernandes (F. C. Porto);

Médios: Dário Essugo (Sporting), João Veloso (Benfica), João Gonçalves (Braga), Manuel Mendonça (Sporting), Rafael Luís (Benfica) e Ussumane Djaló (Benfica);

Avançados: Afonso Moreira (Sporting), Ivan Lima (Benfica), José Rodrigues (Braga), Rodrigo Ribeiro (Sporting), Tiago Andrade (F. C. Porto) e Vivaldo Semedo (Sporting);