Jaime Pacheco perde a Taça do Egito

O Pyramids FC, que é treinado pelo português Jaime Pacheco, perdeu a final da Taça do Egito para o Al Ahly, ao ser derrotado por 1-2, após prolongamento.

A equipa do técnico luso até foi a primeira a marcar, por Walid El Karti, aos 72 minutos, mas o Al Ahly precisou de pouco mais de um minuto para repor o empate, graças a um golo de Mahmoud Kahraba.

Os 90 minutos esgotaram-se sem mais golos, com a decisão a seguir para prolongamento. Aí brilhou Hamdi Fathi, com um tento mesmo a acabar a primeira parte do tempo extra, o qual viria a render o troféu ao Al Ahly, que jogou os últimos minutos em inferioridade numérica, devido à expulsão do defesa Mohamed Abdel Monem (117 m).