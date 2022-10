Jeremiah St. Juste regressa ao trabalho na equipa do Sporting

JN/Agências Hoje às 16:12 Facebook

O defesa neerlandês Jeremiah St. Juste regressou, hoje, ao trabalho na equipa do Sporting, que está a preparar o jogo frente ao Tottenham, da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O central, que falhou os últimos jogos da equipa devido a problemas físicos, voltou a treinar integrado com o restante grupo, ao contrário dos defesas Sebastián Coates e Luís Neto, e do médio Daniel Bragança, que continuam entregues ao departamento médico dos leões.

Baixas certas para o jogo da Liga dos Campeões são as de Pedro Gonçalves e Ricardo Esgaio, que vão cumprir castigo após terem sido expulsos na receção ao Marselha.

O Sporting volta a treinar na terça-feira de manhã, na Academia em Alcochete, e viaja depois para Inglaterra, onde, ao final da tarde, o técnico Rúben Amorim e um jogador farão a antevisão do jogo frente à equipa inglesa.

O jogo entre o Sporting e o Tottenham está agendado para quarta-feira, às 20 horas, em Londres, numa partida que será arbitrada pelo neerlandês Danny Makkelie.

Os "spurs" estão no primeiro lugar do grupo, com sete pontos, enquanto o Sporting é terceiro, com seis, os mesmos do Marselha, com o Eintracht Frankfurt em último, com apenas quatro.