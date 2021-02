Jesualdo Ferreira: "Por vezes é preciso mais maturidade do que a que exibimos"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:48 Facebook

O treinador do Boavista deixou elogios à exibição das panteras, afirmando estar "feliz" com a atitude da equipa.

"A primeira parte do Boavista foi boa para o que podemos fazer. Creio que as melhores oportunidades foram do Boavista. É natural que o F. C. Porto tenha feito o que fez na segunda parte: pressionou mais, teve mais bola e causou mais perigo. A partir do momento em que perdemos o Rami, ficou mais difícil. Acabámos com dois jogadores de 22 anos, dois de 20 anos e um de 19 na nossa linha de cinco. Por vezes é preciso mais maturidade do que a que exibimos", começou por dizer, acrescentando que a equipa "tem capacidade para fazer mais".



"A segunda parte foi de espírito de sacrifício depois de termos mostrado bom futebol na primeira. Jogar aqui, contra o campeão nacional que tem um jogo agressivo e difícil de controlar, deve deixar os jogadores felizes. Eu estou feliz. Eles têm de perceber que há capacidade para fazer mais noutros jogos. Poderíamos ter vencido nos últimos dois jogos e hoje também. Nada nos tira da cabeça a ideia de que vamos chegar onde queremos que é somar mais vitórias e pontos", concluiu.

F. C. Porto e Boavista empataram (2-2), este sábado no Estádio do Dragão, na 19.ª jornada da Liga. Os azuis e brancos estiveram a perder por 2-0 e Sérgio Oliveira falhou uma grande penalidade. Francisco Conceição, filho de Sérgio Conceição, estreou-se pela equipa principal dos dragões.