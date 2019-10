Jesus pode falhar final da Libertadores por Flamengo se ter atrasado

Hoje às 11:30 Facebook

Um atraso de dois minutos no regresso da equipa do Flamengo do intervalo na meia-final contra o Grêmio, no Maracanã, pode sair caro a Jorge Jesus, que está em risco de não poder estar no banco na final da Taça Libertadores, contra o River Plate, em Santiago do Chile.

De acordo com a "Globo", a CONMEBOL, que tutela o futebol sul-americano, vai julgar o emblema do Rio de Janeiro depois de o árbitro do jogo, Patrício Lostau, ter indicado, no relatório da partida, que a equipa do Flamengo voltou para a segunda parte do confronto dois minutos depois da hora marcada, tendo o intervalo durante 17 minutos, em vez dos 15 estabelecidos.

Segundo o código disciplinar do órgão, a responsabilidade deste tipo de infração pode ser atribuída ao treinador da equipa em causa e punida com um jogo de suspensão. No entanto, sendo esta a primeira vez em que uma situação do género acontece, o castigo ao técnico pode resumir-se a uma advertência por escrito.

O Flamengo de Jorge Jesus bateu o Grêmio, por 5-0, garantindo presença na final da Taça Libertadores (a Liga dos Campeões da América do Sul), onde o clube do Rio não chegava há 38 anos.