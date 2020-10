João Almeida é segundo e aumenta vantagem no Giro

Miguel Pataco Hoje às 15:15, atualizado às 15:52 Facebook

A 13.ª etapa do Giro não trouxe azar a João Almeida, bem pelo contrário. O português foi segundo classificado e aumentou, assim, a vantagem na classificação geral, graças aos seis segundos de bonificação.

Os 192 quilómetros entre Cervia e Monselice foram, na grande maioria, completamente planos, mas para os últimos 30 quilómetros estavam guardadas duas contagens de montanha que, apesar de serem de quarta categoria, tinham pendentes bem complicadas.

O desnível não incomodou a liderança do português da Deceuninck-Quick Step e até deu pontos preciosos ao outro português presente na Volta a Itália, com Rúben Guerreiro a alargar a vantagem na liderança da camisola da montanha, ao passar em primeiro na última subida categorizada do dia, somando mais três pontos p"ara a camisola azul.

João Almeida na 13.ª etapa do Giro Foto: Luca Bettini / AFP

Foi um grupo de ciclistas muito reduzido que chegou à meta em Monselice e, por isso, a discussão não contou com os melhores sprinters, abrindo caminho a João Almeida, que discutiu a etapa até ao último centímetro, sendo batido apenas por Diego Ulissi, da UAE-Emirates.

Este sábado, João Almeida joga uma cartada importantíssima na luta pela "rosa", enfrentando um contrarrelógio de 34,1 quilómetros e tentando aproveitar o facto de ser um especialista no crono para ganhar tempo aos principais rivais. O português, recorde-se, foi o segundo mais rápido no contrarrelógio da segunda etapa, sendo batido apenas pelo campeão do Mundo da especialidade, Filippo Ganna, e, agora, pode tentar alargar diferenças em relação a Pello Bilbao, Domenico Pozzovivo e Vincenzo Nibali.