João Almeida brilha na nona etapa do Giro e sobe ao segundo lugar da geral

JN Hoje às 16:22, atualizado às 16:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O ciclista português da UAE acompanhou o grupo da frente numa das etapas mais duras da Volta à Itália e disputou a vitória até ao último metro. Sobe ao segundo lugar da classificação geral.

João Almeida esteve muito perto de ganhar a primeira etapa numa grande volta do ciclismo mundial, mas acabou a nona etapa do Giro no quinto lugar, resultado que, ainda assim, vale uma aproximação significativa ao líder da classificação geral.

O australiano Jai Hindley venceu ao sprint, enquanto o espanhol Juan Pedro López mantém a "maglia" rosa, mas agora com uma vantagem de apenas 12 segundos para o segundo classificado, que é agora João Almeida.