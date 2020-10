João Almeida mantém camisola rosa pelo sexto dia seguido

JN Hoje às 15:47 Facebook

O ciclista português João Almeida manteve a camisola rosa, símbolo de líder da Volta a Itália, concluída a oitava etapa, este sábado, em Vieste.

Rodeado pelos companheiros de equipa da Deceuninck - Quick-Step, João Almeida assistiu, tranquilo e à distância, a uma fuga que só terminou sobre a meta.

João Almeida chegou no pelotão, liderado pelo australiano Michael Andrews (Sunweb), sétimo, a 13.56 minutos do vencedor, e soma o sexto dia seguido na liderança do "Giro".

A vitória na etapa sorriu a Alex Dowsett, que completou os 200 quilómetros da tirada, entre Giovinazzo e Vieste, em 4:50.09 horas, a uma média de 41,36 quilómetros hora.

O britânico destacou-se de um grupo de fugitivos, a 20 quilómetros da meta, para chegar sozinho a Vieste, deixando para trás um trio composto por Salvatore Puccio, Joey Rosskopf e Mathew Holmes, que cortaram a meta 1.15 minutos depois.