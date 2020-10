João Almeida reforça liderança da Volta a Itália

Hoje às 15:17 Facebook

O ciclista português João Almeida reforçou a liderança da Volta a Itália em bicicleta, garantindo que sai para a estrada na quarta-feira com a camisola rosa, que vestiu esta terça-feira pela primeira vez.

A etapa entre Catania e Villafranca Tirrena foi disputada ao "Sprint", com Arnaude Demare (Groupama) a superar Peter Sagan sobre a meta.

João Almeida chegou integrado no pelotão, com o mesmo tempo de Caicedo, mas aumentou a vantagem na liderança para o equatoriano em dois segundos, ao bonificar numa meta volante a 25 quilómetros do final da etapa, de 140 quilómetros.

Integrado num grupo compacto de mais de 80 ciclistas, João Almeida, bem posicionado para evitar quedas ou perdas de tempo, cortou a meta em 18.º, com Caicedo, mais atrás, a ser o 33.º a cruzar a linha de chegada em Villafranca Tirrena, com o mesmo tempo.

À partida para a quinta etapa, que sai para a estrada na quarta-feira, João Almeida (Deceuninck-QuickStep) arranca com dois segundos de vantagem na geral sobre Jonathan Caicedo (Education First) e 39 sobre Lopez de Armentia (Bahrain-MClaren).

O ciclista português, de 22 anos, é também o líder da classificação da juventude, juntando a camisola branca à rosa, quarta-feira, à partida para a quinta etapa, uma ligação de 225 quilómetros entre Mileto-Camigliatello Silano.