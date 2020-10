João Almeida: "Vai ser uma semana muito dura"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 15:10 Facebook

Ciclista português ainda não acredita que consiga vencer a Volta à Itália e recusa comparações com Pogacar.

João Almeida goza, esta segunda-feira, o segundo dia de descanso no Giro depois de uma difícil 15.° etapa. Há duas semanas com a camisola rosa, o português continua a surpreender mas ainda não acredita na possibilidade de vencer a prova.



"É o meu primeiro grande Tour. Nunca tinha feito nada disto mas estou muito feliz por continuar com a camisola rosa. Acaba por ser uma surpresa. Se continuar com esta consistência pode ser possível ganhar, mas vai ser difícil", começou por dizer em videoconferência.



Questionado se a sua prestação pode ser comparada à de Podagacar, que venceu a Volta a França, Almeida recusou comparações.



"São casos diferentes. Apesar de sermos jovens, ele só ganhou a camisola amarela na última etapa, no contrarrelógio. Não precisava da equipa para atacar, não precisava de defender. Nós temos a Rosa há vários dias, vamos ser atacados. No caso dele, ele é que tinha de atacar. E atacar é sempre mais fácil do que defender", concluiu.