João Félix expulso depois de chamar "louco" ao árbitro

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O Atlético de Madrid e Athletic de Bilbau empataram (0-0), este sábado, na quinta jornada da liga espanhola. O jogo ficou marcado pela expulsão de João Félix.

O português começou o duelo no banco de suplentes e entrou em campo aos 60 minutos, mas esteve pouco tempo no relvado. João Félix viu o primeiro cartão amarelo nem 20 minutos depois, após cometer uma falta, e acabou por ver o segundo e receber ordem de expulsão logo a seguir, depois de chamar "louco ao árbitro".

Veja o momento:

Depois do apito final, Savic deixou críticas ao árbitro: "Não se pode falar com este árbitro, dissemos-lhe que ele não pode receber um cartão por cada palavra que diz, por isso é melhor não dizer nada. O João corre e não tem qualquer intenção de tocar no adversário. As coisas são ditas de cabeça quente, mas os árbitros têm de compreender que estamos com a adrenalina em alta", disse o central.

Com este resultado, os "colchoneros" ocupam, provisoriamente, a liderança da liga espanhola, com 11 pontos, mais um do que Real Madrid e Valência, que se defrontam no domingo.