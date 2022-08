João Félix faz três assistências na primeira jornada da La Liga

JN/Agências Hoje às 21:48 Facebook

O Atlético Madrid estreou-se, esta segunda-feira, na nova edição da Liga espanhola com um triunfo por 3-0 no terreno do Getafe, com o português João Félix a assinar um "hat-trick" de assistências, duas delas para Morata.

Nos arredores de Madrid, Félix assistiu Morata aos 15 minutos e voltou a ser determinante aos 59, no "bis" do avançado internacional espanhol.

O jogador português, titular no ataque do Atlético, ficou em branco, mas voltaria a ser decisivo no terceiro golo da sua equipa, aos 75 minutos, desta vez marcado pelo francês Antoine Griezmann.

Do lado do Getafe, o central Domingos Duarte foi titular e esteve a tempo inteiro na formação comanda por Quique Flores, ex-treinador do Benfica.

No primeiro jogo do dia, no País Basco, Athletic Bilbau e Maiorca não desfizeram o nulo (0-0).