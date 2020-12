João Félix marca e Liverpool está apurado

JN/Agências Hoje às 00:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O português inaugurou o marcador, esta terça-feira, frente ao Bayern de Munique e o Liverpool garantiu um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

No grupo A, o Atlético de Madrid viu o apuramento fugir-lhe perto do fim, quando Thomas Muller empatou, aos 86 minutos, para o Bayern Munique, que já estava nos oitavos, depois do golo do português João Félix, aos 26, antecipando-se à defesa (1-1).

O Lokomotiv Moscovo, com Éder e o ex-portista Zé Luís a titulares, perdeu 1-3 com o Salzburgo, que soma assim quatro pontos, a dois dos colchoneros e com mais um dos que os russos.

Na última ronda, o Atlético de Madrid não pode perder na visita ao Salzburgo, com quem decide a continuidade entre os milionários.

Na muito equilibrada poule B, com três pontos a separar as quatro equipas, o Shakhtar Donetsk de Luís Castro está em segundo depois de bater, novamente, o Real Madrid, agora por 2-0, enquanto o Inter voltou a sonhar, após o triunfo, por 3-2, em casa do ainda líder isolado, o Borussia Mönchengladbach.

Os ucranianos, que visitam o Inter, somam os mesmos sete pontos do que o Real Madrid, ambos a um dos alemães, que jogarão na capital espanhola, enquanto os italianos somam cinco pontos, ainda com possibilidade de seguir em frente.

Com Diogo Jota a titular, o Liverpool venceu o Ajax por 1-0, com tento de Curtis Jones, aos 58, a aproveitar um erro do guarda-redes Onana, enquanto no outro desafio a Atalanta complicou a situação ao ceder inesperado empate caseiro com os dinamarqueses do Midtjylland (1-1), que assim conquistaram o primeiro ponto.

Com oito pontos, a Atalanta vai defender o segundo lugar precisamente em casa do Ajax, com sete, enquanto os reds, garantidamente primeiros e já apurados, viajam até à Dinamarca.