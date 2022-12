João Gamboa de regresso ao Estoril

O Estoril já começa os ajustes no plantel para o resto da temporada e foi resgatar João Gamboa, ao Leuven (Bélgica), por empréstimo até ao final de 2022/23.

O médio estava a cumprir a época de estreia na Bélgica, mas não correu como o esperado, uma vez que Gamboa apenas participou em quatro encontros.

O jogador, de 26 anos, chega à Amoreira por empréstimo, sem que seja contemplada qualquer opção de compra. Vai usar a camisola número 5 no regresso ao Estoril.

Nas primeiras declarações como o primeiro reforço de inverno do Estoril, Gamboa mostrou-se contente com a decisão de voltar a casa. "Estou muito feliz por regressar a um sítio onde fui muito feliz. Venho com tudo para criar mais momentos de felicidade"", disse o médio.

Na última passagem pelos canarinhos, em 2020/21 e 2021/22, Gamboa fez 77 jogos e sete golos.